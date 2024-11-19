Зеленский рассказал, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Он представил Внутренний план стойкости.

Среди прочего была затронута тема мобилизационного возраста – его обещают не снижать.

Глава государства сказал: «Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, не достигших возраста мобилизации, но желающих проявить себя наилучшим образом в защите Украины».

По его словам, «эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую».

Добавляется: «Не нужно никаких спекуляций – наше государство не готовит понижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации».

Ранее в Минобороны рассказали, продолжат ли в Украине мобилизацию в следующем году.