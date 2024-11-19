Озвучен простой и приятный способ увеличить продолжительность жизни

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании назвали простой и приятный способ увеличить продолжительность жизни. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневные часовые прогулки увеличивают продолжительность жизни на несколько лет, снижая риск развития болезней сердца и диабета.

В проведенном опыте участвовали четыре сотни людей. За ними наблюдали тринадцать лет, фиксируя физическую подвижность подопытных, а также собирали данные о состоянии их здоровья.

В итоге выяснилось, что регулярные пешие прогулки снижали риск развития сердечнососудистых заболеваний и диабета, увеличивая продолжительность жизни.

Добавляется, что даже умеренный темп ходьбы оказывал положительное влияние на здоровье.

Сказано, что для достижения ощутимого эффекта рекомендуется гулять не менее пяти раз в неделю.

Указывается, что начать заниматься ходьбой никогда не поздно.

Подчеркивается: «Даже те, кто ранее вел малоподвижный образ жизни, могут улучшить здоровье, начав с пятнадцати-двадцати минут прогулок в день и постепенно увеличивая их продолжительность до одного часа».

Резюмируется, что нужно выбирать комфортный темп и удобный маршрут, чтобы прогулки стали приятной и постоянной частью образа жизни.

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