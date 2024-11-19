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Новости > ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов, — Боррель

ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов, — Боррель

Агата Кловская
19.11.24 14:49
157
ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов, — Боррель

Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов. ЕС подготовит еще несколько десятков тысяч украинских военных. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы только что выполнили наше обязательство предоставить Украине миллион боеприпасов, а к концу зимы мы подготовим еще 75 тысяч украинских солдат», — рассказал Боррель.

По его словам, в настоящее время Евросоюз передал Украине оружие в 45 миллиардов евро. Однако, по его мнению, действующий уровень помощи остается недостаточным, чтобы изменить ситуацию в поле боя в пользу Украины.

«Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, в то время как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана», — подчеркнул он.

Напомним, ЕС хочет произвести два миллиона снарядов в следующем году.

Тэги: Украина, Жозеп Боррель, снаряды

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