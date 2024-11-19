Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Российский диктатор Владимир Путин своим указом утвердил обновленную ядерную доктрину России. Документ под названием «Об утверждении основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 19 ноября.

Согласно документу, агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия всей коалиции. В случае агрессии со стороны неядерного государства при поддержке ядерной Россия расценит ее как совместное нападение.

Теперь РФ может применить ядерное оружие в ответ не только на использование оружия массового поражения, но и обычного оружия, если для него или его союзников будет создана «критическая угроза суверенитету или территориальной целостности».

При этом ядерный ответ следует при «достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения». Это самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

Также Россия может задействовать ядерное оружие, если против нее применят баллистические ракеты.

Напомним, Китай отреагировал на ядерные угрозы России.