Ученые придумали новый способ регулировки аппетита

Эксперты из Медицинского колледжа Бейлора и Медицинской школы Стэнфордского университета в США придумали новый способ контроля аппетита. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты создали новое соединение BHB-Phe, которое регулирует аппетит и массу тела посредством взаимодействия с нейронами в мозге.

До этого полагалось, что BHB (бета-гидроксибутират) это соединение, вырабатываемое печенью и используемое организмом как источник энергии.

Впрочем, было установлено, что уровень BHB повышается после голодания и физических упражнений, что привлекло внимание ученых к его возможному применению при ожирении и диабете.

Сейчас же американцы выявили, что BHB участвует в другом важном метаболическом процессе.

Сказано, что фермент CNDP2 присоединяет BHB к аминокислотам, образуя соединение, которое может оказывать влияние на массу тела и метаболизм. Одним из таких соединений является BHB-фенилаланин (BHB-Phe).

Было проанализировано, как BHB-фенилаланин влияет на пищевое поведение и массу тела у мышей.

Оказалось, что данное соединение активирует нейронные популяции в гипоталамусе и стволе головного мозга, что подавляет аппетит и способствует снижению массы тела.

Указывается на то, что грызуны, генетически модифицированные так, чтобы не вырабатывать CNDP2, ели больше и набирали вес.

Информируется, что фермент CNDP2 может производить родственное соединение Lac-Phe, которое ранее продемонстрировало способность лечить ожирение у мышей. Но опыты показали, что Lac-Phe и BHB-Phe воздействуют на разные нейронные группы в мозге, что указывает на наличие разных механизмов их действия, несмотря на схожий эффект на пищевое поведение.

Резюмируется, что BHB-Phe открывают новые перспективы для лечения заболеваний, связанных с нарушениями метаболизма, таких как ожирение и диабет.

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