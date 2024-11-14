Озвучена еще одна причина набора лишнего веса

Эксперты из Пенсильванского университета в США назвали еще одну причину набора лишнего веса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что несоответствие между циркадными ритмами мозга и печени приводит к расстройствам пищевого поведения и набору веса у мышей.

Сообщается, что циркадные ритмы, регулируемые супрахиазматическим ядром в гипоталамусе, управляют биоритмами организма.

Однако, как выявило новое исследование, практически каждая клетка в теле, включая клетки печени, имеет свои собственные так называемые внутренние часы, а сбои в их работе могут привести к нарушениям обмена веществ.

Оказалось, что у грызунов с нарушенными циркадными ритмами печени наблюдались отклонения в пищевых привычках: они потребляли больше калорий во время фазы покоя и на протяжении всего суточного цикла.

Добавляется, что когда у животных был перерезан печеночный блуждающий афферентный нерв, соединяющий мозг с печенью, переедания прекращались.

Отмечается, что синхронизация внутренних часов, основанных на освещении и питании, имеет ключевое значение для нормализации метаболизма, но нарушения циркадных ритмов, например, из-за смены часовых поясов или работы по ночам, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Резюмируется, такие опасные последствия проявляются не только у мышей, но и у людей.

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