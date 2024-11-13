Правительство Украины будет отказываться от импорта продуктов

Власти Украины собираются отдаваться приоритет в государственных закупках отечественным товарам. Об этом поведал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Сообщается о том, что Минагрополитики начинает политику импортозамещения в сфере продовольствия.

Там вместе с правительством приступили к формированию дорожной карты для переориентации госзакупок.

Чиновник говорит, что в структуре государственных закупок большая часть это импортные продукты питания. В частности, рыбу государственные структуры сегодня в большинстве поставляют из-за рубежа.

Министр сказал, в рационе закупающих продовольствие за государственные средства должна быть украинская рыба.

Виталий Коваль отметил: «Только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы на почти 40 миллиардов гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других. Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром».

Также он информировал о подтверждении главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным.

Подчеркивается: «Это положительно отразится на платежном балансе страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли».

Резюмируется, что по данным таможни за десять месяцев этого года экспорт продовольствия из Украины вырос на 15% до 20,3 миллиардов долларов, а импорт увеличился на 8% до 6,1 миллиарда долларов.

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