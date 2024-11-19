Зеленский высказался о необходимости института множественного гражданства в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил Внутренний план стойкости. Он высказался о необходимости института множественного гражданства.

Было сказано: «Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность – украинцы это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить это, а направить в интересах Украины».

Добавляется, что нашей стране необходима перезагрузка дипломатической службы.

Глава государства отметил: «Это касается разных аспектов работы нашей дипломатии, и финансовых, и персональных. Сейчас разрабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины. До конца года будут произведены замены в корпусе послов Украины. Особое внимание уделяем государствам G7+. Заполним все вакансии украинских послов».

Ранее Зеленский рассказал, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине.