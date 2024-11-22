Жеребьевка плей-офф Лиги наций: сборной Украине очень не повезло

Прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций. Сборной Украины очень не повезло – соперником подопечных Сергея Реброва стала команда Бельгии.

Как известно, наш коллектив занял второе место в группе B1 и теперь будет биться за путевку в Дивизион A.

Первый поединок запланирован на 20 марта следующего года, а ответный на 23 марта.

Добавим, что победитель плей-офф начнет в дивизионе A сезон 2026/27 Лиги наций.

А вот так выглядят все пары плей-офф за место в Дивизионе A Лиги наций:

Турция – Венгрия

Украина – Бельгия

Австрия – Сербия

Греция – Шотландия

Ранее легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола.