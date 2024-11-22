Наставник «Челси» назвал главную проблему Мудрика в команде

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением по поводу игры Михаила Мудрика.

По словам специалиста, украинец должен лучше играть в защите, а также создавать моменты в атаке.

«Мудрик не играет с самого начала игры, но он получает игровое время. В обороне ему нужно улучшить некоторые вещи, но это касается не только Мудрика. Нашим вингерам надо уметь проникать в штрафную площадку соперника. Сначала им было трудно, но сейчас у них это получается намного лучше. Каждый такой, какой есть. Миша немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке», — приводит слова тренера OneFootball.

В текущем сезоне Мудрик провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.

Напомним, в «Челси» придумали схему, как избавиться от звездного украинца.