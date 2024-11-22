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Новости > "Цель - незаконное обогащение": адвокат заявил о "преступной деятельности" экс-главы ОП Андрея Богдана и контрабандиста Сеяра Куршутова

"Цель - незаконное обогащение": адвокат заявил о "преступной деятельности" экс-главы ОП Андрея Богдана и контрабандиста Сеяра Куршутова

Автор: «Фраза»
22.11.24 15:34
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"Цель - незаконное обогащение": адвокат заявил о "преступной деятельности" экс-главы ОП Андрея Богдана и контрабандиста Сеяра Куршутова

Адвокат Алексей Шевчук заявил , что против админов телеграмм-каналов «Джокер» и «Темный Рыцарь» зарегистрировано два уголовных производства.

«Одно в Европейском Союзе, а другое здесь, в Украине, в органах полиции (здесь очевидно киберпреступления)», — объясняет Шевчук.

Он также добавил, что организованная группа, управлявшая этой сетью, включала администратора телеграмм-канала «Джокер» Романа Кравца. Финансирование работы операторов, по его словам, осуществляли, вероятно, бывший глава ОП Андрей Богдан, контрабандист Сеяр Куршутов и другие.

"Услугами этого синдиката пользовались все, кто хотел "заказать" конкурентов, уничтожить легальный бизнес партнеров, шантажировать политиков и т.д.", - рассказывает Шевчук.

По его словам, эти каналы не выполняли информационную цель, а стали инструментом в руках организованной группы, целью которой было незаконное обогащение.

«В последнее время они превратились в хорошо организованную сеть, которая занималась обманом и вымогательством средств из вполне легальных бизнесов, таких как Uklon, Ябко и других», — отмечает Шевчук.

Кроме этого, Шевчук указал, что сейчас настоятельная потребность в выявлении всех пострадавших бизнесменов и политиков, которые понесли ущерб от действий этой преступной группы.

«В рамках полной адвокатской тайны от имени потерпевших будут подготовлены заявления о признании политиков потерпевшими, подготовлены экспертизы размера ущерба, а также поданы гражданские иски», — заявил адвокат.

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