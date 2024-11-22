В Киеве пьяный водитель сбил девочку на пешеходном переходе

В Киеве нетрезвый водитель на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Однако позже был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

ДТП произошло 18 ноября на регулируемом пешеходном переходе на улице Дашкевича.

Девочку с травмами средней тяжести и телесными повреждениями госпитализировали в детскую больницу Охматдет.

В крови водителя обнаружили 2,33 промилле алкоголя.

Отмечается, что 33-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, а также заведомом оставлении пострадавшего ребенка без помощи. В настоящее время мужчина находится под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый осенью 2023 года был осужден Днепровским районным судом города Киева за умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений. Его осудили на 3 года ограничения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Киеве пьяный водитель насмерть сбил пешехода, убегая от полиции.