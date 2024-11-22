Следующий удар межконтинентальной ракетой Россия может нанести по Киеву, — CNN

Россия атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой, чтобы заставить Украину отказаться от дальнейших ударов дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом заявил CNN отставной генерал-майор США Марк Маккарли.

Он отметил, что так Москва хочет показать Украине, что она в следующий раз может нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой и по Киеву.

«Можно сказать, что Россия первой выстрелила по Днепру, как заявление, предполагающее, что если Украина не откажется от использования, скажем, недавно поставленных США ATACMS и Storm Shadow из Великобритании, то Россия применит ту же самую межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву», — рассказал Маккарли журналистам.

Генерал-майор США в отставке поделился, что сегодня утром был в Киеве и слышал, как в столице была объявлена воздушная тревога. Он подчеркнул, что люди были напуганы тем, что город могут атаковать межконтинентальной баллистической ракетой: «Сирены в конце концов прекратились, но все равно был наплыв людей в подвалы и на бетонные парковки, потому что это просто создает огромный страх. И это то, чего хотели русские, страх среди тех, кто живет и выживает».

Напомним, сегодняшнее заседание Рады отменено, о причинах можно лишь догадываться.