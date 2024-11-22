Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Произошло это во время его выступления перед делегацией Союза польских учителей.

Политик сказал: «Сложно, чтобы я не сказал несколько слов о ситуации, в которой мы все оказались, ибо это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем».

Чиновник добавил: «Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних нескольких десятков часов говорят о том, что угроза действительно серьезная и реальная, если речь идет о глобальном конфликте».

Ранее Туск объяснил, почему Польша не сбивает российские цели.