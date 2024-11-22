Байден опозорился на встрече с баскетболистами

Действующий президент США Джо Байден вновь опозорился. Произошло это на встрече с баскетбольной командой «Бостон Селтикс» в Белом доме.

В прошлом сезоне этот коллектив стал самым титулованным клубом в истории НБА, выиграв трофей в 18-й раз и обойдя по этому показателю «Лос-Анджелес Лейкерс» (17 побед).

Однако политик забыл, кого пригласил в гости.

Он сказал: «Добро пожаловать в Белый дом. Я не знаю никого из этих ребят у меня за спиной. Чемпионы НБА 2024-го года, «Боллз».

Потом глава государства переспросил у спортсменом: «Вы же «Селтикс», да? «Бостон Селтикс».

Ранее Трамп решил торговать гитарами.