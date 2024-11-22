Разведка назвала число россиян, воюющих против Украины

Против Украины сейчас воюют 580 тысяч россиян – это сухопутная часть группировки, принимающая участие в боевых действиях против нашей страны. Об этом поведал заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Он отметил: «Около 580 тысяч – это сухопутная компонента, который непосредственно принимает участие в боевых действиях».

Добавляется, что данная цифры приводится с учетом военных в Курской области.

Сказано также, что на сегодняшний день на временно оккупированных территориях нашей страны развернута группировка войск россиян почти в 35 тысячи военнослужащих.

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