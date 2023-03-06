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Видео-Новости > Появилось видео полностью разрушенной Марьинки

Появилось видео полностью разрушенной Марьинки

Агата Кловская
06.03.23 14:53
114
Появилось видео полностью разрушенной Марьинки

Главное: Глава ОП показал, что осталось от Марьинки. Андрей Ермак подчеркивает, что Россия должна ответить за разрушенные города и села Украины, и речь идет не только о суде над военными преступниками.

Детали: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак показал, что осталось от Марьинки Донецкой области.

Город в Покровском районе уничтожен полностью. Глава ОП подчеркивает, что Россия должна ответить за разрушенные города и села Украины, и речь идет не только о суде над военными преступниками.

«Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. „Русский мир“. До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства? Суд. Санкционная удавка. Военное уничтожение в поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарация. Демилитаризация. Крах режима. Мы сделаем это», — уверяет глава Офиса президента.

В тему: В Пентагоне оценили возможности обороны Бахмута.

Тэги: общество, Донецкая область, разрушение, Марьинка, Андрей Ермак, война в Украине

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