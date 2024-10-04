Запад перестал бояться ядерных угроз РФ, — Time

Президент США Джо Байден очень осторожно подходит к вопросам, которые в Кремле называют пересечением красных линий. В отличие от него молодые политики в Европе выступают за более решительную поддержку Украины и не боятся ядерных угроз России. Об этом пишет журнал Time.

Издание напоминает, что 19 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую разрешить Украине наносить удары по российской территории дальнобойными западными ракетами и предоставить ей больше таких средств.

В ответ на это спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что подлетное время межконтинентальной баллистической ракеты Сармат в Страсбург, где находится Европарламент, составляет 3 минуты 20 секунд.

«Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом?», — обратился он к Европарламенту, призвав его самораспуститься.

Однако главу Европарламента Роберту Мэтсолу эти слова не испугали и даже не удивили, пишет Time.

«Типичная реакция. Конфронтационная», — прокомментировала она эскападу Володину.

На вопрос, следует ли воспринимать такие угрозы всерьез, Метсола ответила: «Если такая риторика будет звучать все чаще, нам следует быть готовыми к этому».

Не боится угроз и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, хотя Владимир Путин демонстративно собрал Совбез, на котором приказал скорректировать ядерную доктрину.

«Не могу с уверенностью сказать, блеф это или нет, — сказала в разговоре с Time Фредериксен, одна из самых решительных поклонниц усиления военной помощи Украине в странах НАТО. — Но я считаю, что мы никогда не позволим человеку, не уважающему демократию, права человека и все то, во что мы верим, мы не можем позволить ему решать, что должны делать другие из нас».

Сдержанная реакция становится все более распространенной среди западных чиновников, отмечает Time: для многих из них Путин стал похож на мальчика, очень часто кричавшего «Волки!» (или в данном случае «Ядерное оружие!»), поэтому угрозы перестали их пугать. Страх и лидерство несовместимы, говорит Фредериксен. Западная привычка беспокоиться о красных линиях Путина, добавляет она, стала причиной слишком частых задержек в оказании военной помощи Украине.

«Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину», — приводит издание слова премьер-министра Дании.

Байден также пойдет навстречу Киеву, а не поддастся российским угрозам, считает Курт Волкер, бывший постоянный представитель США в НАТО, который также был специальным представителем Госдепартамента по Украине при президенте Дональде Трампе. До или после выборов президента администрация Байдена начнет снимать ограничения по применению дальнобойных ракет, официально не объявляя об этом, сказал Волкер Deutsche Welle.

При этом, по его мнению, в случае победы на выборах Трампа Байден в последние три месяца своего срока предоставит Украине гораздо большую военную помощь.

«Он постарается заставить Путина закончить войну, говоря: „Прекратите войну сейчас. Мы дадим Украине оружие и примем ее в НАТО, поэтому просто прекратите войну“», — сказал Волкер.

Напомним, Китай отреагировал на ядерные угрозы России.