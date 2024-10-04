Харрис минимально опережает Трампа

Кандидат на пост президента США Камала Харрис опережает своего конкурента Дональда Трампа на 2 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, сообщает The Hill.

Отмечается, что опрос NPR/PBS News/Marist показывает, что в целом за Харрис отдали бы голоса 50% потенциальных избирателей, за Трампа — 48%.

Почти 6 из 10 мужчин, или 57%, поддержали бы экс-президента, 41% — Харрис. В то же время, она опережает его среди женщин (58% против 40%).

Около 51% американцев негативно относятся к Трампу, около 47% — к Харрис.

Опрос проводился с 27 сентября по 1 октября. Охвачены 1514 зарегистрированных избирателей, погрешность оценивается в 3,5 процентного пункта.

Напомним, республиканцы уже разрабатывают план на случай проигрыша Трампа на выборах.