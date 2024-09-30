Китайцы создали очень необычную паутину

Эксперты из Нанкинского технического университета в Китае создали очень необычную паутину. Стало известно, в чем ее уникальность.

Ученые пояснили, что искусственная паутина разработана на основе белков, она предназначена для лечения кожных и суставных повреждений.

Поясняется, что процесс создания инновационной ткани основан на тщательном изучении естественного механизма прядения паутины у пауков.

В ходе опыта специалисты проанализировали то, как пауки плетут паутину с помощью особого прядильного аппарата, вырабатывающего белковый вязкий секрет.

Добавляется, что, основываясь на детальной компьютерной динамике, китайцы сумели воссоздать структуру такого белка, стабилизировать ее и увеличить его выход до 13,5 г/л (грамм на литр).

Сказано, что, применяя полученный белок под названием амилоидный спидроин, они создали искусственных пауков с замененными прядильными железами для быстрого воспроизводства высококачественных шелковых нитей.

Указывается, что по новой технологии получилось изготавливать этот материал как в макро-, так и в микромасштабе.

Говорится, что первый вариант применялся для лечения ревматоидного артрита у мышей, а второй для создания высокоэффективных раневых повязок для грызунов с диабетом. Подобные повязки обладают высокими регенеративными свойствами. Также они отличаются легкостью.

Отмечается, что искусственную паутину можно применять для ускорения регенерации тканей и у людей.

Резюмируется, что инновационный подход к созданию искусственного паучьего шелка также может в будущем найти широкое применение не только в медицине, но и в других областях.

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