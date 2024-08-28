В Пентагоне сказали, когда оружием США можно бить по России

Украинцы могут использовать помощь США для защиты от трансграничных атак, то есть для контрудара. Об этом заявил на брифинге заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, США продолжат тесно сотрудничать с украинскими партнерами и союзниками со всего мира в вопросе поддержки Украины, но «относительно дальних ударов, глубоких ударов по России политика США не изменилась».

Отметим, Украина уже давно призывает партнеров разрешить наносить дальнобойные удары по российской территории. Эффективные атаки на военные аэродромы страны помогли бы Украине защититься от массированных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Напомним, у Байдена отреагировали на призыв Зеленского снять ограничения на удары по России.