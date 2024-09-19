Синоптики пообещали украинцам приятную погоду в ближайшие дни

Синоптики сообщили, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Ожидается, что небесная канцелярия порадует.

Так, во вторник, 20 сентября, по страну будет тепло и сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 6-11, на юге 11-16 тепла. Днем плюс 21-26, в Карпатах и на Прикарпатье 17-22 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью в районе плюс 10, днем 23-25 тепла.

Информируется, что в субботу, 21 сентября, в Украине будет сухо. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 7-12, на побережье морей 13-18 тепла, в западных областях плюс 4-9. Днем 20-25 тепла, на юге до плюс 27.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла.

Ранее стало известно, какой будет нынешняя осень в Украине.