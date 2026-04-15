В Иране рассказали, что будут делать с Ормузским проливом

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сделал важное заявление. Он высказался по поводу Ормузского пролива.

Было сказано: «Ормузский пролив является особенной собственностью нашей страны. Как и для любой собственности, которая используется как рычаг для взаимодействия с различными странами, для него необходимо выработать особый режим».

Добавляется, что Иран использует все необходимые средства, чтобы его национальные интересы в вопросе суверенитета над Ормузским проливом соблюдались.

Ранее Трамп анонсировал скорое завершение войны с Ираном.