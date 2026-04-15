Китайцы назвали полезную норму кофе

Эксперты из Фуданьского университета в Китае озвучили полезную норму кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что умеренное потребление кофе (две-три чашки по 250 мл в день в день) связано со снижением риска стресса, тревожности и депрессии.

В ходе опыта ученые использовали данные Британского биобанка.

Специалисты проанализировали состояние здоровья более 460 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем тринадцать лет.

Указывается, что на момент начала эксперимента у этих людей не было психических расстройств, однако за время наблюдений было зафиксировано более 18 тысяч случаев нарушений настроения и стрессовых состояний.

Оказалось, что наименьший риск таких расстройств наблюдался у людей, выпивавших две-три чашки кофе по 250 мл в день.

Подчеркивается, что зависимость была нелинейной: как низкое, так и чрезмерное потребление кофе ухудшали показатели психического здоровья. У тех, кто пил пять и более чашек в день, риск, наоборот, возрастал.

Китайцы поведали, что кофеин может временно улучшать настроение, блокируя аденозин (нейромедиатор усталости) и стимулируя выработку дофамина, связанного с мотивацией и чувством удовольствия.

Исследователи также учли генетические различия и установили, что скорость переработки кофеина в организме почти не влияет на результат его употребления.

Резюмируется, что защитный эффект умеренного потребления кофе оказался более выраженным у мужчин.

Ранее корейцы поведали об уникальной пользе какао-порошка.