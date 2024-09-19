Пользователи «Киевстар» массово жалуются на проблемы со связью

В четверг, 19 сентября, пользователи крупнейшего оператора электронных коммуникаций «Киевстар» массово жалуются на сбой. У некоторых вообще отсутствует мобильная связь. Об этом свидетельствуют комментарии под постом «Киевстар» на странице Facebook.

Пользователи пишут, что невозможно осуществить звонок, ведь мобильная связь отсутствует. Проблемы наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове, Запорожье и т.д. Также абоненты жалуются и на отсутствие интернета.

В «Киевстаре» отмечают, что будет сделано все возможное для улучшения качества связи.

Напомним, в декабре минувшого года у оператора «Киевстар» произошел массовый сбой.