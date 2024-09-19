Новый COVID-штамм XEC зафиксирован уже в 27 странах, — СМИ

Новый COVID-штамм XEC был обнаружен уже в 27 странах Европы, Северной Америки и Азии. Об этом сообщает The Independent.

По словам аналитика данных по COVID-19 Майка Хани, особенно большой прирост количества случаев инфицирования штаммом XEC наблюдается в Дании и Германии. Распространенность XEC ниже в США и Канаде, а в Европе его наличие было подтверждено в 5,96% случаях по состоянию на 19 августа. В Словении были более высокие показатели инфицирования этим вариантом в августе: в более чем 10% образцов COVID в стране содержался XEC.

Отмечается, что штамм ХЕС, являющийся комбинацией вариантов KS.1.1 и KP.3.3, имеет симптомы, подобные тем, которые проявляются при других штаммах COVID, включая усталость, головные боли, боль в горле и высокую температуру.

Как заявил директор Института генетики Университетского колледжа Лондона и профессор Франсуа Баллу, вариант XEC более заразен, однако вакцины должны обеспечивать хорошую защиту против него, поскольку он принадлежит к семье Omicron.

Он также предполагает, что XEC может стать доминирующим штаммом грядущей зимой.

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