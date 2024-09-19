Контрнаступление армии РФ на Курщине остановлено, — ВСУ

Представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что контрнаступление России с целью вернуть себе контролируемую украинскими войсками территорию в Курской области остановлено. Об этом он сказал в комментарии агентству AFP.

«Они попытались атаковать с флангов, но их там остановили», — отметил Дмитрашковский.

По его словам, «ситуация стабилизировалась, и на сегодняшний день все под контролем».

Представитель комендатуры ВСУ также сообщил, что на контролируемых украинскими войсками территориях находятся «несколько тысяч» российских мирных жителей.

«В некоторых населенных пунктах проживают более 100 человек, 200, более 500 человек», — отметил он.

Вместе с тем в ВСУ подтвердили «некоторые незначительные успехи России».

«Россияне вошли в один из населенных пунктов. Они начали бой за другой населенный пункт, но на этом все закончилось», — рассказал Дмитрашковский.

Напомним, Москва перебросила под Курск почти 40 тысяч солдат.