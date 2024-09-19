Стало известно, как беременность влияет на мозг женщин

Эксперты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) узнали кое-что неожиданное о влиянии беременность на женский мозг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что данное состояние приводит к долгосрочному уменьшению объема серого вещества.

Такая информация была получена в итоге наблюдений за жительницей Калифорнии, забеременевшей после процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Сообщается, что мозг подопытной измеряли с помощью магнитно-резонансного томографа за три недели до зачатия, несколько раз в разные периоды беременности и в первые два года после рождения ребенка.

В итоге было установлено, что беременность приводит к небольшому, но значительному уменьшению объема серого вещества в мозге (на 2-5%).

Подчеркивается: «Особенно это заметно в некоторых частях гиппокампа (6-8%), хвостатом ядре и областях коры, отвечающих за внимание и эмоции».

Добавляется, что такие изменения в структуре мозга постепенно становились более заметными в процессе беременности и сохранялись после родов.

Резюмируется, что объем белого вещества значительно увеличивался в первом и втором триместрах, но вернулся к исходным значениям уже после рождения ребенка.

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