Оказывается, вокруг Земли раньше существовало… кольцо

Эксперты из университета Монаша в Австралии узнали о том, какой была раньше наша Земля, кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что были обнаружены доказательства существования кольца вокруг нашей планеты приблизительно 466 миллионов лет назад.

Ученые говорят, что об этом свидетельствуют характерные метеоритные кратеры на поверхности Земли.

Исследователи выявили двадцать один след от падения астероидов, которые находились в пределах 30 градусов от экватора и возникли в результате события, известного как ордовикский ударный всплеск.

Сказано о том, что подобная кучность метеоритных ударов представляет собой статистическую аномалию, а вероятность, что все космические осколки упали бы в пределах указанной зоны при обычных обстоятельствах сравнима с выпадением решки при бросках трехсторонней монеты (если бы такая существовала) двадцать один раз раз подряд.

Предполагается, что такая локализация образовалась после того, как крупный астероид приблизился к нашей планете и распался на части, разрушенный приливными силами планеты.

В итоге облако обломков образовало кольцо, подобное кольцам Сатурна и других газовых гигантов.

Австралийцы рассказали: «На протяжении миллионов лет материал из этого кольца постепенно падал на Землю, оставляя метеоритные кратеры, зафиксированный в геологической летописи. Мы также видим, что слои в осадочных породах этого периода содержат необычайное количество метеоритных обломков».

Есть мнение, кольцо могло отбрасывать тень на Землю, блокируя солнечный свет и способствуя значительному глобальному похолоданию.

Говорится, что данный период, пришедшийся на конец ордовика, признан одним из самых холодных за последние 500 миллионов лет истории нашей планеты.

Указывается, что последствия открытия выходят за рамки геологии, подталкивая теперь пересмотреть более широкое влияние небесных событий на эволюционную историю Земли.

Резюмируется: это также поднимает новые вопросы о потенциале других древних кольцевых систем, которые могли повлиять на развитие земной жизни.

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