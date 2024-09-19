Трамп пообещал не становиться диктатором

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что в стране не будет диктатуры, если он станет главой государства. Об этом он сказал на митинге в штате Нью-Йорк.

Политик заявил: «Нам необходимо добиться прекращения лжи демократов о том, что их политический оппонент намерен установить диктатуру в США. Довольно врать».

Бывший лидер страны добавил: «Правда состоит в том, что я не представляю угрозу американской демократии, а они – представляют».

Также Дональд Трамп отметил, что его оппоненты в лице администрации президента Джо Байдена «совершили в стране вещи, которые нельзя себе было даже представить».

Республиканец резюмировал: «Провальная миграционная политика и украденные выборы 2020-го года превратили США в страну третьего мира».

Ранее Трамп оценил перспективы ведения бизнеса с Россией и Китаем.