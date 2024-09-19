В Ливане произошла новая волна взрывов

В Ливане началась вторая волна взрывов, но теперь речь идет не только о пейджерах, но и о различных гаджетах. Об этом сообщает Newsru.co.il в среду, 18 сентября.

Около 17:00 поступило сообщение о взрывах в Бейруте, Набатии и на юге Ливана, а также в Бекао (на востоке страны). В частности, сообщается о взрывах в районе мечети Аль-Каам в Дахии на юге Бейрута, говорится в сообщении.

По предварительным данным, есть много пострадавших. Речь идет по крайней мере о сотнях людей.

В соцсетях сообщается о взрывах пейджеров, раций, мобильных телефонов, ноутбуков, радиоприемников и других устройств. Вспыхнули некоторые магазины, продающие мобильные телефоны.

Известно, что к 17:00 планировалось обращение лидера движения Хезболла Хасана Насраллы. В это время проходили похороны сторонников движения, погибших вчера.

Напомним, Кремль отреагировал на взрывы пейджеров в Ливане.