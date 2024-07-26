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Новости > Жертвами аномальной жары в Марокко стали десятки людей

Жертвами аномальной жары в Марокко стали десятки людей

Агата Кловская
26.07.24 10:12
88
Жертвами аномальной жары в Марокко стали десятки людей

Аномальная жара накрыла Марокко. Это привело к жертвам среди местного населения.

Так, в городе Бени-Меллал в центральной части страны за последние сутки из-за высокой температуры воздуха погиб как минимум 21 человек.

Власти признают, что такой «сюрприз» небесной канцелярии повлиял на большую часть Марокко в период с понедельника по среду, когда столбики термометров достигали 48 градусов в некоторых районах.

При этом в Бени-Меллале температура воздуха составляла 43 градуса – тут от жары умирали преимущественно люди с хроническими болезнями и пожилые люди, говорится в заявлении регионального управления здравоохранения.

Стоит добавить, что Марокко уже шестой год кряду страдает от засухи, в то время как прошедшая зима в стране была рекордно жаркой с температурой до 37 градусов, что привело к снижению уровня воды в водохранилищах, что угрожает жизненно важному сельскохозяйственному сектору.

Ранее мы писали, что в ООН бьют тревогу из-за аномальной жары в мире.

Тэги: погода, мир, Африка, жара, Марокко, погодные условия

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