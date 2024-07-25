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Новости > В Белом доме высказались о возможной отставке Байдена

В Белом доме высказались о возможной отставке Байдена

Агата Кловская
25.07.24 14:47
128
В Белом доме высказались о возможной отставке Байдена

Президент США Джо Байден не уйдет в отставку до истечения его президентского срока. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«До окончания своего срока действующий президент твердо намерен достичь еще больших успехов для страны. Мы считаем, что любые призывы об этой отставке бессмысленны», — сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что с начала своей каденции президент Байден добился существенных успехов.

«Он смог сделать больше, чем любой президент в течение двух сроков... И он хочет завершить работу, которую начал, и добиться еще более исторических результатов для американского народа», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Жан-Пьер добавила, что президент Джо Байден выбыл с гонки за президентское кресло, так как считает, что так будет лучше для США.

Она процитировала письменное обращение президента, которое он направил в воскресенье: «Это отвечает лучшим интересам моей партии, моей страны, чтобы я сошел (с гонки) и сосредоточился исключительно на выполнении моих обязанностей президента до конца срока».

Напомним, Байден объяснил, почему снялся с президентской гонки.

Тэги: Белый дом, отставка, Джо Байден

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