Митрополит Антоний рассказал, что делать, если несправедливо обижают

Главное: Господь призывает прощать и молиться за обидчиков, воспринимая факт обиды, как испытание веры.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Какой бы ни была обида, при каких бы обстоятельствах нам ее ни нанесли — есть лишь одно средство: „Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас“ (Мф 5:44). И это средство нам дает не дипломированный психоаналитик, не знаменитый психотерапевт, а сам Господь Иисус Христос», — напомнил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Господь, заповедавший молиться о тех, кто нас обижает, способен исправить самые сложные ситуации.

«Тяжело ли нам на сердце, пострадала ли несправедливо наша репутация, изменили ли к нам отношение люди — всё это исправит и покроет Господь. Только бы наша молитва была искренна. Да и обидчик вполне может измениться и исправиться от этой молитвы. А сам факт обиды мы должны воспринимать как испытание нашей веры, попущенное Богом для нашего же блага. Ведь если нас несправедливо оскорбили, возможно, это ответ на то, что некогда мы сами с кем-то несправедливо обошлись. В таком случае наше кроткое перенесение обиды покроет и наш собственный грех», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний призвал не погружаться в переживания и «больше доверять Господу, Который много лучше знает, что именно и когда именно для нас полезнее».

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