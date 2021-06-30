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Новости > В УПЦ призвали власть не нарушать конституционные права верующих – круглый стол

В УПЦ призвали власть не нарушать конституционные права верующих – круглый стол

Александра Кудрявцева
30.06.21 16:30
100
В УПЦ призвали власть не нарушать конституционные права верующих – круглый стол

Главное: Украинским властям необходимо прекратить дискриминационные действия против верующих Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил архиепископ Николай (Почтовый) во время круглого стола, посвященного реализации конституционных прав в отношении Украинской Православной Церкви.

«Вопрос стоит крайне остро: живем ли мы в правовом государстве? Захвачены более 200 храмов, насильно переведены (в ПЦУ — ред.) около 500 приходов, и молчать уже невозможно. Мы говорим на всех уровнях о том, что происходят беззакония, а государство молчит. Государство ничего не делает, чтобы исправить ситуацию и, кажется, что это государственная политика. Это было бы понятно при каденции прошлого президента, но что происходит сейчас, когда народ на выборах свое отношение к прошлой политике уже высказал? Почему сейчас это продолжается?», — отметил архиепископ Николай.

Он напомнил, что миллионы украинцев на выборах выразили свое отношение к политике предыдущей власти, а потому дискриминационные действия в отношении верующих Украинской Православной Церкви должны прекратиться.

«Антинародная и антигосударственная политика должна прекратиться ради мира в Украине, ради дальнейшего развития Украины, иначе возникает другой вопрос: а куда Украина движется и что нас ожидает впереди?», — сказал владыка.

Он подчеркнул, что многие политики не осознают задачи и цели Церкви, в их понимании это некая «организация, которая может менять свою идеологию, так, как это нужно государству».

«Церковь ставит свои цели и задачи, которые выходят за рамки физического мира. По сути, мы должны взять человека и привести его к Богу. А государство пытается использовать Церковь в своих политических целях. Как указано в нашей Конституции, государство не вмешивается в дела Церкви, а Церковь — в дела государства. Так должно быть», — отметил архиепископ Николай.

Владыка подчеркнул, что государственная политика в отношении предоставления автокефалии, несмотря на указанное в Конституции отделение Церкви от государства, и нарушение церковных канонов Патриархом Варфоломеем, привела к усугублению раскола, насильственным захватам храмов УПЦ.

«Церковь не раз переживала гонения, но впервые мы переживаем гонения, которые начал православный Патриарх. Когда я смотрел видеокадры с захватами храмов УПЦ, у меня возник вопрос. Вот патриарх Варфоломей утверждает, что он — „отец украинского народа“. А кому он там отец? Тем, кто защищал свои храмы, или тем, кто нападал на эти храмы? Пускай даст ответ», — сказал владыка Николай.

По мнению архиепископа Николая, из-за нарушения Конституции украинскими властями действия патриарха Варфоломея привели к разрушению системы канонического Православия.

Владыка отметил, что визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину может спровоцировать новую волну насилия и захватов храмов Украинской Православной Церкви.

Иерарх подчеркнул, что приезд Варфоломея в Украину — это вызов даже не Украинской Православной Церкви, а гражданам Украины, которые пережили насилие над собой.

«Кому нужен этот вызов, кому нужно поддерживать этот мейнстрим и для чего это? Чтобы усилить религиозный кризис в Украине? Тогда, после Томоса, мы видели волну захватов наших храмов, пережили насилие, часто — кровавое. И переживаем, что визит патриарха Варфоломея в Украину подтолкнет к новой волне насилия над УПЦ», — подчеркнул архиепископ Николай.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» состоялся круглый стол, посвященный 25-й годовщине Конституции Украины на тему: «Основной закон Украины и его применение в отношении Украинской Православной Церкви».

В тему: Представители УПЦ начали круглый стол, посвященный 25-летию Конституции.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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