Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров с Украиной. Прозвучало новые угрозы.

Чиновник уверяет: «Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам».

Он также сказал: «Война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в министерстве иностранных дел перед руководящим составом».

По его словам, для этого лидеру нашей страны Владимиру Зеленскому якобы надо отдать приказ ВСУ покинуть оккупированные Россией территории.

Добавляется: «Мы всегда говорили, что несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров».

Резюмируется: «Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, война будет продолжаться».

