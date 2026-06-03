СМИ забили тревогу из-за ледника Судного дня

Издание Daily Express бьет тревогу. Сообщается, что разрушение ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, известного также как ледник Судного дня, представляет угрозу для шести стран.

В публикации сказано: «Ледник Судного дня содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на более чем два фута, если полностью растает. Последствия потери ледника Туэйтса могут спровоцировать катастрофический обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три метра и более».

Уточняется, что сильнее всего это скажется на Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах, уточняет издание.

Как известно, ледник Туэйтса стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и соседние ледники растают, уровень Мирового океана способен подняться на три метра.

При этом ранее морской геофизик из Британской антарктической службы Роберт Лартер высказал мнение, что шельфовый барьер ледника может разрушиться уже в этом году.

Ранее ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода.