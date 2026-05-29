Мадьяр сделал громкое заявление по поводу НАТО

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал громкое заявление. Оно касается сотрудничества с НАТО.

Произошло это после встречи с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Он пообещал: «У меня состоялся важный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного Альянса».

Поясняется, что они обсуждали участии Венгрии в миротворческой миссии НАТО в Косово, подготовке к саммиту Альянса в Анкаре в июле и ситуации в Ормузском проливе.

