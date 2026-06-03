Мерц сделал важное заявление по поводу членства Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление по поводу членства Украины в ЕС. Оно было озвучено во время встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Политик сказал: «Мы понимаем, что Будапешт хочет сначала прояснить двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства в Украине. Но это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от главной цели – уже сейчас официально запустить переговоры о вступлении Украины в ЕС, начав с первого переговорного раздела».

Ранее в Германии рассказали о выгоде сотрудничества с Украиной.