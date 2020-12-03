Священник УПЦ объяснил, как отличить конструктивную критику Церкви от клеветы

Главное: В современном мире важно уметь трезво оценивать правдивость критической информации о Церкви и священнослужителях, опубликованную в СМИ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Для начала стоит задаться вопросом о цели, которую преследует критикующий. Это весьма несложно. Достаточно просмотреть его публикации за последние месяц-два. Есть, допустим, ресурсы, ставящие перед собой цель во что бы то не стало очернить Церковь .Есть сайты, администраторы которых живут в иллюзорном мире собственного ревнительства и готовы клеймить позором всех, кто позволяет себе быть непохожими на них. Всех таковых можно смело, без зазрения совести, игнорировать, потому как даже правду они используют для того, чтобы нанести Церкви вред», — отметил священник.

По словам протоиерея Владимира Пучкова, необходимо анализировать публикации на предмет спекуляции фактами.

«Публикация непроверенных сведений, сплетен („видения“ и „откровения“ почти всегда тоже принадлежат к этой категории), спекуляции и полуправда — всё это обесценивает как самого критика, так и его деятельность. Спекуляции вообще могут быть отдельной темой. Они один из самых ярких признаков низкосортности публикуемой информации. Вот хотя бы простой пример: чем нечистоплотнее ресурс, тем с большей охотой он коверкает наименование Церкви. Начните игнорировать всех, кто в своих публикациях называет Русскую Церковь „РПЦ МП“, а Украинскую — „РПЦвУ“, и перекроете для себя множество каналов мусорной информации», — напомнил священник.

Он призвал, читая любую критику в адрес Церкви и её иерархии, задаться вопросом: «И что теперь»? Что изменилось в лучшую сторону после данной публикации? Что мы приобрели, узнав её, и что бы потеряли, не зная? Процентов 90 критической информации через это сито не пройдёт. Другими словами, открытая критика Церкви в известной степени пуста и бесполезна«.

Протоиерей Владимир Пучков подчеркнул, что конструктивная критика редко бывает публичной и архиереям есть от кого ее услышать, «только критика эта всегда с целью пользы церковной, с позиций детального знания вопроса и, главное, если не один на один, то уж точно не в публичном пространстве».

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