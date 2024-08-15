На пляжах Киева нашли кишечную палочку

В Киеве провели исследования воды на 15 столичных пляжах, и на некоторых из них обнаружена кишечная палочка.

Такой информацией поделилось коммунальное предприятие «Плесо». Отмечается, что в период с 5 по 6 августа были проверены такие столичные пляжи: «Золотой», «Предместная Слободка», «Черторий», «Остров Оболонский», «Центральный», «Молодежный», «Детский», «Венеция», «Радуга», «Галерный», «Тельбин», «Радуга», «Троещина», «Вербный», «Пуща Водица».

По результатам исследований, соответствуют нормам качества воды только три пляжа, а именно — «Венеция», «Молодежный» и «Остров Оболонский». Превышенное содержание кишечной палочки обнаружили на пляжах «Золотой» и «Пуща-Водица». На всех остальных результат исследования показал нейтральные показатели качества воды и нерекомендованные для купания.

«Напомним, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, учитывая действие военного положения и соответствующее решение Совета обороны города Киева. Гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха во избежание массового скопления, поскольку это может помешать беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги», — добавили в КП «Плесо».

Напомним, на пляжи Мариуполя вынесло мертвых дельфинов.