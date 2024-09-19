В Дубае появится необычный вид транспорта

Необычный вид транспорта появится в Дубае. Тут в первом квартале 2026-го года хотят запустить воздушное такси.

Об этом поведал директор департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая Халед Аль Авади.

Чиновник рассказал: «Сейчас мы работаем над тестированием и сертификацией самого транспортного средства с нашими партнерами Joby Aviation, американской компанией. Мы начинаем фазу проектирования станции для вертипортов со Skyports, британской компанией, которая будет заниматься разработкой вертипортов».

Отмечается, что собираются построить четыре вертикальных аэропорта для такси, а два из них будут запущены к началу 2026-го года.

Также будет создана служба мониторинга и безопасности.

Было сказано: «Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы сделать эту услугу как можно более доступной. Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов».

Подчеркивается, что стоимость такой необычной услуги будет дешевле или примерно соответствовать цене аренды лимузинов.

Уверяется, что электрические аэротакси также будут работать в сто раз тише обычных вертолетов.

Информируется, что беспилотных такси-автомобилей, разрабатываемых совместно с General Motors, начнут работать уже в следующем году, а сейчас они проходят тестирования.

Резюмируется: «Мы планируем сделать лимузин-сервис полностью экологически чистым к 2026-му году за счет гибридных и электрических двигателей. К 2035-му году все такси Дубая, согласно планам, будут электрическими, а к 2050-му году весь автобусный парк будет состоять только из электробусов».

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