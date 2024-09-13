Диетолог объяснила, почему пожилым людям нужно пить томатный сок

Российский диетолог Елена Соломатина поведала о пользе томатного сока для пожилых людей. Он нужен для укрепления иммунитета и разжижения крови.

Сказано, что проблема с повышенной свертываемостью крови часто появляется у представителей старшего поколения.

Указывается на то, что томатный сок разжижает ее и делает более текучей.

Специалист рассказала, что в этом напитке содержится ликопин, который обладает антиоксидантным действием и уменьшает воспаление в организме, а также витамин C, необходимый для иммунной системы и укрепления сосудов пожилых людей.

Добавляется, что калий в его составе обладает мочегонным действием, снижает давление и укрепляет сердечнососудистую систему.

Медик сообщает, что нужно пить один стакан сока в день.

В то же время, следует выбирать напиток без соли, потому что натрий может повышать давление.

Резюмируется: «В томатном соке есть органические кислоты, поэтому его нельзя при проблемах с желудочно-кишечным трактом, язвой желудка в стадии обострения, гастритом. Также лучше отказаться от него при подагре и камнях в мочевом пузыре».

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