Нетаньяху намекнул на новую войну

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером в среду, 18 сентября, анонсировал военную операцию против группировки Хезболла на юге Ливана. Об этом он заявил в соцсети Х.

Нетаньяху опубликовал десятисекундное видео, в котором сказал только одно предложение.

«Я уже говорил это. Мы вернем северян в их дома и обеспечим их безопасность. Так и будет сделано», — сказал Нетаньяху.

Днем ранее Al Jazeera приводила слова Нетаньяху, который заявил, что израильские цели войны в Газе расширились и теперь включают предоставление возможности израильтянам, покинувшим районы вблизи ливанской границы, вернуться в свои дома. Решение было принято после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант заявил находившемуся с визитом в Израиле посланнику США Амосу Хохштейну, что «военные действия» являются «единственным способом, который остался для обеспечения возвращения северных общин Израиля».

Нетаньяху в свою очередь сказал посланнику, что стремится к «фундаментальным изменениям» в ситуации с безопасностью на северной границе Израиля.

Напомним, в Ливане произошла новая волна взрывов.