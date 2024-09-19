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Новости > Известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Абелардо
19.09.24 16:49
74
Известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина по сравнению с предыдущей его версией поднялась на 1 позицию и теперь является 24-й.

Интересно, что с момента последнего обновления рейтинга «сине-желтые» провели 2 матча и оба проиграли (Албании 1:2 и Чехии 2:3). Встречи состоялись в сентябре в рамках нового розыгрыша Лиги наций.

Среди представителей УЕФА украинская команда не изменила свое положение и осталась 13-й.

Рейтинг ФИФА на 19.09.2024:

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Бельгия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Колумбия

10. Италия

...

24. Украина

Напомним, єксперты оценили шансы сборной Украины выиграть чемпионат мира по футболу.

Тэги: рейтинг, ФИФА, спорт, сборная Украины по футболу

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