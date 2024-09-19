Швейцарцы дали дельный совет родителям маленьких детей

Эксперты из университета Лозанны в Швейцарии дали полезный совет родителям маленьких детей. Стало известно, в чем его суть.

Специалисты говорят, что счет на пальцах влияет на способности детей дошкольного возраста к математическим вычислениям.

Ученые добавляют, что в детских садах и других учреждениях дошкольного образования есть разные взгляды относительно счета на пальцах.

Так, отдельные педагоги полагают, что использование ребенком своей руки для простых арифметических действий говорит о трудностях с математикой, тогда как их коллеги, напротив, связывают этот метод с продвинутым пониманием чисел.

Новый опыт был направлен на то, чтобы узнать, можно ли научить детей, которые не умеют считать на пальцах, делать это и приведет ли это обучение к улучшению арифметических результатов.

В эксперименте участвовали 328 детей в возрасте от пяти до шести лет, посещающих детские сады.

Отмечается, что данный проект включал предварительное тестирование, двухнедельное обучение и два выпускных задания.

В итоге было выявлено серьезное увеличение результатов между предварительным и последующим тестированием для обученных детей, которые изначально не считали на пальцах (с 37% до 77% правильных ответов) по сравнению с контрольной группой (с 40% до 48%).

Говорится: так как дети, которые используют пальцы для решения математических задач, превосходят тех, кто этого не делает, обучение стратегии счета с помощью пальцев может помочь сократить неравенство среди детей в освоении математики.

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