РФ держит в Курской области 37 тысяч солдат и хочет до 15 октября вытеснить ВСУ, — источники

Россия сосредоточила в Курской области 37 тысяч солдат. Российские власти поставили задачу вражеским войскам к середине октября вытеснить ВСУ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, кремлевский режим хотел собрать для контрнаступления в Курской области группировку войск в соотношении 5 к 1. Сейчас, вероятно, эта пропорция еще не достигнута.

Проинформированные источники РБК-Украина утверждают, что в настоящее время в Курской области Россия сконцентрировала около 37 тысяч войск. С 10 на 11 сентября они приступили к контрнаступательной операции, чтобы оттеснить украинские войска.

Один из собеседников издания в Силах обороны говорит, что российские военные получили задачу до 15 октября вытеснить украинские силы со всей Курской области, а до 30 октября — создать так называемую буферную зону на территории приграничных областей, граничащих с Россией.

Учитывая, что наш Генштаб проинформирован о замыслах противника и готовится противодействовать им, эти планы могут остаться только на бумаге.

«По крайней мере, еще месяц назад некоторые собеседники издания в военном руководстве давали более пессимистичные прогнозы относительно способности Украины удержать занятую часть Курской области, чем то, что оказалось на самом деле», — говорится в материале.

Напомним, Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября.