Создана новая система… групп крови

Эксперты из Международной референс-лаборатории NHSBT по группам крови и университета Бристоля в Великобритании создали новую систему групп крови. Ее назвали MAL.

Поясняется, что обычно группы крови классифицируются на первую, вторую, третью и четвертую.

В каждой из них эритроциты содержат особые поверхностные маркеры (антигены).

Впрочем, по словам ученых, кровь имеет более сложный состав, и на сегодняшний день обнаружены уже 47 систем групп крови, учитывающие присутствие более 360 антигенов.

Указывается на то, что новая система базируется на классификации групп крови по антигену AnWj, который передается белком Mal.

Сказано, что при переливании крови людям с отрицательным генотипом AnWj от людей с положительным генотипом может произойти негативная реакция.

Добавляется, что у 99,9% населения генотип AnWj положительный, но были найдены и несколько представителей с отрицательным генотипом.

Информируется, что самыми распространенными причинами отрицательного AnWj были гематологическое заболевание и некоторые виды рака.

Только у немногих людей эта особенность была обусловлена генетическими факторами.

Резюмируется, что данное открытие поможет выявлять индивидов с редкими особенностями крови и оптимизировать процедуру переливания для них.

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