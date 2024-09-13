Китайцы рассказали о вреде солнечного света для мозга

Эксперты из университета Циндао в Китае поведали о том, что существует взаимосвязь между длительным воздействием солнечного света и ухудшением здоровья мозга. Появились данные их отчета.

Во время опыта ученые оценили данные 27,4 тысяч человек, средний возраст который составил 55 лет. Подопытные прошли сканирование мозга и рассказали, сколько времени они обычно проводят под солнечными лучами каждый день.

Их разделили на три группы по продолжительности нахождения на солнце: менее полутора часа, от полутора до трех часов и более трех часов ежедневно.

С помощью статистических методов японцы сопоставили различия в структурных маркерах мозга в этих группах.

Кроме этого, брались во внимание такие факторы, как возраст, пол, физическая активность, средняя продолжительность сна, цвет кожи и история заболеваний.

Оказалось в результате, что люди, которые сообщили о более длительном воздействии солнечного света, имели меньший объем мозга и повышенную гиперинтенсивность белого вещества, которые считаются маркерами старения мозга и могут быть связаны с ухудшением когнитивных способностей.

Добавляется, что у тех, кто находился в группе с самым высоким воздействием, наблюдалось значительное снижение общего объема мозга, белого и серого вещества по сравнению с теми, кто находился под воздействием меньшего времени.

Говорится, что такой эффект был особенно выражен у мужчин и лиц моложе 60 лет.

Резюмируется, что человек может находиться на солнце без вреда для здоровья мозга до двух часов в день.

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