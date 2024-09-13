Чай матча: японцы рассказали о пользе уникального напитка

Эксперты из Центрального научно-исследовательского института Сидзуоки в Японии поведали об уникальной пользе чая матча. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот чудесный напиток улучшает сон и социальные навыки у пожилых людей.

Во время своей работы специалисты оценили влияние зеленого чая матча (порошкообразного зеленого чая, изготовленного из растения Camellia sinensis), на когнитивные функции и качество сна 99 пожилых людей.

Сообщается, что у 64 подопытных фиксировалось субъективное снижение когнитивных функций, которое проявлялось спутанностью сознания или потерей памяти, а у 35 людей были легкие когнитивные нарушения, когда их память и мышление работали хуже, чем у ровесников.

Добровольцев разделили на две группы для ежедневного приема капсул, содержащих по два грамма порошка матча, или плацебо.

Через год японцы проанализировали изменения в когнитивных функциях и качестве сна.

В итоге оказалось, что употребление порошкообразного чая было связано со значительным улучшением социальных навыков подопытных, которые стали лучше воспринимать психологическое состояние других людей и регулировать свое поведение в зависимости от него.

Резюмируется, что люди, принимавшие капсулы с матча, продемонстрировали более высокие показатели по индексу качества сна.

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